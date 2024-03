Mister Max Allegri #Juve, futuro a un bivio: due sole opzioni per la prossima stagione. Cosa trapela ufficiosamente

09:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, a un bivio il futuro dell’allenatore: due le opzioni in vista della nuova stagione. Cosa trapela ufficiosamente sulla situazione

E’ ad un bivio il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri alla Juve. Come racconta il Corriere dello Sport, dopo aver guidato la squadra durante la burrasca derivata dalle vicende extra-giudiziarie, la stima dell’ambiente bianconero nei suoi confronti è tanta e immutata, ma si discuterà del suo futuro solo a Champions raggiunta.

Il recente periodo di crisi non ha favorito certamente i discorsi tra le parti, che di fatto non si sono ancora incontrate. Appare comunque molto difficile che Max possa restare con un anno dalla scadenza del contratto: senza rinnovo sarà quindi separazione tra le parti.

