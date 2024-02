Mister Max Allegri #Juve, dietro le quinte dall’allenamento: «Sempre a lamentarvi, dobbiamo fare gol!». Cos’è successo

11:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, dietro le quinte dall’allenamento sul discorso del tecnico bianconero alla sua squadra: ecco che cos’è successo

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, riporta in breve un discorso che ha avuto Mister Max Allegri con la sua squadra nel corso dell’allenamento di ieri. Il tecnico ha infatti rimarcato come serva più cattiveria e concentrazione sotto porta, visto che dalla sua Juve si aspetta molti gol in più.

Il tecnico ha tenuto alta la tensione per tutta la seduta all’aperto al JTC, evidenziando poi come i suoi giocatori passino troppo tempo a lamentarsi. Una cosa inammissibile oggi per una squadra che ha appena ritrovato la vittoria e deve continuare su questa strada per dare risposte importanti.

