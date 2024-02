Mister Max Allegri #Juve (CorSport), si va verso il rinnovo? Cosa filtra dopo le NEWS uscite

09:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, si va verso il rinnovo del tecnico a fine stagione? Ecco cosa filtra dopo le ultime uscite anche della società

Naturale, a pochi mesi dalla fine della stagione, interrogarsi su quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri, il cui contratto con la Juventus scadrà nell’estate del 2025. Nessuno vuole però arrivare ad inizio della prossima annata con un tecnico in scadenza.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Le ultime uscite pubbliche di allenatore e società fanno pensare che si continuerà ancora insieme con un rinnovo, magari a cifre spalmate rispetto a quelle attuali. Tutto potrà ancora succedere e di acqua sotto i ponti deve passarne, ma ad oggi a Torino si dicono contenti dei risultati ottenuti.

Pubblicità

The post Mister Max Allegri Juve (CorSport), si va verso il rinnovo? Cosa filtra dopo le ultime uscite appeared first on Juventus News 24.