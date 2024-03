Mister Max Allegri #Juve (CorSport), quel segnale porta alla permanenza dell’allenatore. #Ultime

13:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il giornalista Alessandro Giudice, sul Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Massimiliano Mister Max Allegri alla Juve

PAROLE – «Difficile non proseguire con Mister Max Allegri che ha ancora un contratto oneroso: duplicare i costi dello staff non sarebbe funzionale all’austerity. Resta il nodo del rinnovo, su cui le parti si confronteranno».

