Mister Max Allegri #Juve, col Mondiale per #TopClub idee più chiare sul futuro. Cosa trapela ufficiosamente

Mister Max Allegri Juve, con la qualificazione bianconera al Mondiale per Club idee più chiare per il futuro del tecnico: cosa trapela ufficiosamente

La Juve è ufficialmente qualificata al Mondiale per Club del 2025 e può ora iniziare a programmare meglio il proprio futuro e quello di Massimiliano Mister Max Allegri. Il tecnico è in scadenza tra poco più di 12 mesi e si attende ora un incontro tra le parti.

Sul tavolo bisognerà mettere anche quella che sarà la cifra del budget da poter spendere per il prossimo #mercato, oltre alle prospettive di crescita di rosa ed #obiettivi. Se le idee dovessero combaciare sarebbe facile pensare che un accordo, anche a livello economico, si possa trovare in poco tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

