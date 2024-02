Mister Max Allegri fa 1002: il tecnico nella storia della Serie A dopo #Juve Frosinone

15:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri fa 1002 punti in Serie A grazie alla vittoria contro il Frosinone: il tecnico bianconero entra nella storia del campionato

Come ricorda OptaPaolo, Massimiliano Mister Max Allegri è finalmente riuscito a tagliare il traguardo dei 1000 punti dopo il successo di oggi, assestandosi a ben 1002 in Serie A.

E’ il primo a farcela nel campionato italiano, grazie a 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte, scrivendo così, con la Juve, un altro record.

