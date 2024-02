Mister Max Allegri è pronto a sorpassare Lippi: col Verona entrerà nella storia della Signora Juve

Allegri è pronto a sorpassare Lippi: col Verona entrerà nella storia della Juve. L’allenatore è ad un passo dal traguardo

Allegri è ad un passo da un traguardo che lo farà entrare ancora di più nella storia della Juve. Contro l’Udinese, infatti, l’allenatore ha eguagliato Lippi al secondo posto tra gli allenatori con più panchine in bianconero, in tutte le competizioni, dal 1929/1930 ad oggi.

Sabato, in Verona Juve, Allegri supererà Lippi con la panchina numero 406. Al primo posto c’è sempre Trapattoni con 596 gettoni.

