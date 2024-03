Mister Max Allegri e il progetto #Next #Generation U23, dice la verità? Dati e statistiche, il Fact Checking

14:48, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri e la valorizzazione del progetto Next Gen, dice la verità? Dati e statistiche, il Fact Checking sulle dichiarazioni dell’allenatore della Juve

«Quando sono tornato (per il mio secondo mandato come allenatore capo, nell’estate del 2021), mi è stato chiesto di ringiovanire la squadra. L’obiettivo era far emergere tre giocatori della Next Gen ogni anno, ridurre il costo degli stipendi e rendere la squadra sostenibile pur rimanendo competitiva».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Un’affermazione quella di Mister Max Allegri a The Athletic che, anche per il media internazionale con il quale la esprime, acquista un peso maggiore e va verificata per capire se abbia ragione o no alla prova dei fatti. Avendo una sua forza “ideologica”, suonando come spiegazione dei fondamenti del suo lavoro, un’operazione di fact-checking ha un senso. CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO

Pubblicità

The post Mister Max Allegri e il progetto Next Gen, dice la verità? Dati e statistiche, il Fact Checking appeared first on Juventus News 24.