Mister Max Allegri, dal tridente al 4-2-3-1: le soluzioni per rilanciare la Signora Juve

Allegri, dal possibile tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz al 4-2-3-1: le soluzioni per rilanciare la Juve dopo la crisi delle ultime settimane

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata in campo questa mattina per una seduta aperta a stampa e tifosi. Al JTC prosegue la preparazione verso Juve-Frosinone, lunch match in programma domenica all’Allianz Stadium. I bianconeri ripartono dopo i due punti raccolti nelle ultime quattro partite, frutto di due pareggi ed altrettante sconfitte. Il sogno Scudetto è ormai sfumato, resta da ipotecare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. L’altro obiettivo stagionale è la Coppa Italia, con la Lazio all’orizzonte. Nel frattempo, alla Continassa si lavora ad una nuova Juve. Prove di tridente e non solo: ecco le soluzioni di Allegri e del suo staff per rilanciare la squadra.

Juventus: dalla difesa a quattro al tridente, come potrebbe cambiare la formazione di Allegri

L’allenatore bianconero ha scelto l’allenamento aperto per nuove prove tattiche. Il tridente Chiesa-Vlahovic-Yildiz, visto per circa dieci minuti a Verona, potrebbe essere riproposto nelle prossime partite col 4-3-3. Nella seduta odierna Massimiliano Allegri ha schierato una difesa a quattro, con Fagioli e Iling-Junior terzini al fianco di Gatti e Djalò e Weah e Kostic ai lati dei centrali Bremer e Rugani nelle due formazioni. In attacco ci sono state prove di tridente, con Cambiaso insieme alla coppia Vlahovic-Chiesa e Nonge con Yildiz e Milik. Il tridente designato, però, diventerebbe quello composto da Chiesa, Vlahovic e Yildiz.

Un’altra variante è rappresentata dal 4-2-3-1 con Alcaraz protagonista. L’argentino, positivo nel suo ingresso al Bentegodi, andrebbe ad agire davanti a Locatelli e Rabiot alle spalle di Vlahovic, con Chiesa o Yildiz e uno tra McKennie, Kostic o Cambiaso sugli esterni. Allegri ha già utilizzato anche questo modulo, quando spostò Mandzukic sulla fascia sinistra per liberare la fantasia di Dybala e Higuain. Staremo a vedere le prossime mosse dell’allenatore per dare una scossa alla squadra.

