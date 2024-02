Mister Max Allegri da record: prima di Signora Juve Udinese sarà premiato

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri questa sera raggiungerà un grande traguardo: sarà premiato prima di Juve Udinese

Grande record in arrivo per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: lo raggiungerà questa sera nel posticipo di Serie A contro l’Udinese.

Alle 20:15 l’allenatore Max Allegri riceverà un riconoscimento da parte della società a bordocampo per le 405 panchine.

