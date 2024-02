Mister Max Allegri da allenatore a psicologo: ha detto questo ai suoi dopo il Verona. Retroscena

Allegri da allenatore a psicologo: ha detto questo ai suoi dopo il Verona. Retroscena sul momento della Juventus

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Massimiliano Allegri ha indossato anche i panni dello psicologo e ha parlato alla sua Juve dopo il pareggio di Verona.

Un colloquio che qualcuno ha vissuto come una ramanzina da padre di famiglia e altri come un discorso come tanti. Da allenatore pratico e abituato a guardare in faccia la realtà, con le sue problematiche, Allegri ha provato a scuotere i suoi in vista del prosieguo di campionato.

