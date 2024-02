Mister Max Allegri come Lippi, un record presto eguagliato: Max sempre più nella storia della Signora Juve

Allegri come Marcello Lippi: presto Max andrà ad eguagliare un record dell’ex tecnico bianconero. Sempre più nella storia

Massimiliano Allegri è pronto ad entrare sempre di più nella storia della Juve. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Max è pronto infatti ad eguagliare Lippi per numero di presenze sulla panchina bianconera, con le 405 che andrà a toccare lunedì sera. Davanti rimane solo il totem Trapattoni.

Pubblicità

E ancora, in caso di successo dei suoi ragazzi, l’allenatore livornese andrebbe a portare a casa un altro traguardo: quello dei 1001 punti totali raggiunti sulla panchina juventina.

Pubblicità

The post Allegri come Lippi, un record presto eguagliato: Max sempre più nella storia della Juve appeared first on Juventus News 24.