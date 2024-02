Mister Max Allegri chiede aiuto ai senatori per battere il Verona: con loro tre vuole tornare a vincere

Allegri chiede aiuto ai senatori per battere il Verona: con loro tre vuole tornare a vincere. Dovranno indicare la retta via ai giovani

Per battere il Verona e tornare a vincere dopo 3 partite Allegri ha chiesto aiuto ai senatori. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore della Juve si affiderà in particolare a Szczesny, Danilo e Rabiot che insieme hanno vinto qualcosa come 50 trofei in carriera (coi club).

Loro tre erano presenti nell’ultimo trionfo messo in bacheca dai bianconeri (la Coppa Italia con Pirlo nel maggio 2021) e da loro Allegri si aspetta che possano indicare la retta via ai giovani e lasciarsi alle spalle il momento negativo. I senatori, come sottolinea la rosea, hanno scelto di restare alla Juve per aprire un nuovo ciclo e aiutare il club a tornare alla vittoria nonostante avessero la possibilità di andare via.

