Mister Max Allegri cambia: svolta Alcaraz per il modulo. Così nasce la sua nuova Signora Juve

Allegri pronto a cambiare il suo undici titolare con la svolta data da Carlos Alcaraz: ecco come nasce la sua nuova Juve

Massimiliano Allegri è pronto a cambiare nuovamente la sua Juve. Il tecnico bianconero, con l’arrivo di Carlos Alcaraz, è pronto a dare una leggera spinta offensiva all’undici titolare, inserendo l’argentino dall’inizio già contro l’Udinese in un inedito 3-4-2-1.

In un contesto invece un po’ più generale, con lui, alle spalle dell’unica punta Dusan Vlahovic, ci dovrebbe essere uno tra Yildiz e Chiesa. A centrocampo confermata la mediana con Locatelli e Rabiot, mentre a rischiare il posto sarebbe Kostic, vista l’intoccabilità di Cambiaso e McKennie. Lo scriva la Gazzetta dello Sport.

