Mister Max Allegri a colloquio con lo psicologo per portare la Signora Juve fuori dalla crisi

Allegri lavora per tirare fuori la Juve dalla crisi. Il tecnico livornese è stato anche a colloquio con lo psicologo della squadra

Come rivelato da Sportmediaset, il professor Giuseppe Vercelli, responsabile dell’area psicologica della Juve, è stato presente a bordo campo allo Continassa e si è ritrovato a parlare anche con Massimiliano Allegri.

Questo lascia intendere che il club stia cercando ogni possibile aiuto per rinvigorire la squadra e ritrovare la determinazione necessaria per competere al massimo livello in vista del finale di stagione.

