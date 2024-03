Mister Maurizio Sarri #Milan AC: la CLAMOROSA decisione sul prossimo #futuro! L’mister si dimette dalla S.S. Lazio

16:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Clamorosa decisione di Coach Sarri, accostato al Diavolo Rossonero per il dopo Coach Pioli, sul proprio prossimo #futuro. L’Mister si è dimesso dalla S.S. Lazio

Come riportato da Sky Sport, Maurizio Coach Sarri si è appena dimesso dalla carica di Mister della S.S. Lazio. L’Mister, accostato anche alla panchina del Diavolo Rossonero in caso di addio a Coach Pioli, ha informato la società nel primo pomeriggio.

Da sottolineare che le dimissioni non sono state ancora accettate dal #club biancoceleste, ma salvo sorprese si va verso la separazione. Tra i motivi ci sarebbe la convinzione che la squadra lo stesse mollando, vedi anche lo sfogo di Immobile dopo la sostituzione nel match contro l’Udinese, e la contestazione dei tifosi con lui preso di mira per la prima volta.

