Mister Inzaghi, Visnadi elogia il tecnico dell’Fc Internazionale: «Ha una bravura particolare»

Gianni Visnadi ha condiviso le sue opinioni sul tecnico nerazzurro Inzaghi sull’incidenza che ha sulla guida tecnica della squadra

Sulle frequenze di Radio Radio – Lo Sport, Gianni Visnadi si sintonizza sull’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e sulla bravura che ha nello gestire la panchina:

LE PAROLE- «Inzaghi ha questa bravura di essere riuscito a far giocare tutti. Lui ha detto, dopo l’ultima partita vinta a Napoli e riferendosi a Lisbona che si era giocata quattro giorni prima, che all’intervallo erano pronti per le critiche. Sicuramente sarebbero arrivate le critiche a Inzaghi se avesse perso a Lisbona, ma non gliene sarebbe fregato nulla: a lui serviva far giocare gli altri, per far riposare i titolari. E così domani lui si ritroverà Yann Bisseck che è uno che ha già fatto tre partite e mezzo, non come Noah Okafor che non gioca, va in nazionale, fa tre partite e si rompe».

L’articolo Inzaghi, Visnadi elogia il tecnico dell’Inter: «Ha una bravura particolare» proviene da Inter News 24.