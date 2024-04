Mister Inzaghi sullo scudetto, la dichiarazione ufficiale: «Sappiamo quello che dobbiamo fare. Udinese? Ha tolto punti anche al #Milan AC» #Intervista #News #Ultimora

21:46,8 Apr 2024, MILANELLO.

Inzaghi sullo scudetto: «Sappiamo quello che dobbiamo fare. Udinese? Ha tolto punti anche al Diavolo Rossonero». Le parole dell’Mister Ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Udinese Inter, Simone Inzaghi ha parlato così ricordando la sconfitta del Diavolo Rossonero contro i bianconeri. CHE UDINESE MI ASPETTO? – «Chiaramente conosciamo l’Udinese, una squadra fisica che si esalta in determinate partite. Ha tolto punti […]

