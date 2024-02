Mister Inzaghi strega la Premier! Tre big pronte all’assalto, le cifre fanno tremare l’Fc Internazionale

12:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inzaghi strega la Premier! Tre big pronte all’assalto, le cifre fanno tremare l’Inter. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Manchester United, Chelsea e Liverpool avrebbero messo Simone Inzaghi nel mirino e sarebbero pronte ad offrirgli un contratto mostre da 8/9 milioni all’anno. L’Inter trema.

Come riferito da Tuttosport, le big inglesi sono in agguato per il tecnico nerazzurro. Nell’ultimo mese la sua Inter ha messo la freccia, staccando definitivamente la Juventus in campionato.

