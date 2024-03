Mister Inzaghi, stoccata a #Milan AC e Vecchia Signora Juventina, la dichiarazione ufficiale: «Percorso straordinario, meritiamo il distacco da chi ci insegue» #Intervista #News #Ultimora

22:46,9 Mar 2024, MILANELLO.

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna Inter. Ecco cosa ha detto l’Mister

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna Inter. Ecco cosa ha detto l’Mister sul distacco dalla inseguitrici, Diavolo Rossonero e Juventus su tutte, nella lotta scudetto:

LE PAROLE – «Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno dell’Inter con una vittoria importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo ampiamente meritato il vantaggio nel primo tempo; nella ripresa è salito il Bologna che ha dimostrato di meritare la classifica che ha, noi abbiamo sofferto magari anche con la testa alla Champions. Poi il gol segnato da terzo a terzo è qualcosa di incredibile. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma mancano ancora dieci partite»

