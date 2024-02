Mister Inzaghi si schiera dalla parte del fratello: la reazione all’esonero

Pubblicità

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si è fatto la propria idea sull’esonero del fratello Filippo dalla panchina della Salernitana

Simone Inzaghi non si incrocerà con il fratello Filippo in Inter-Salernitana, anticipo della 25° giornata di Serie A. L’ex Milan è infatti stato esonerato in settimana dalla dirigenza granata.

Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico piacentino, anche se non può ammetterlo esplicitamente per non intromettersi nelle vicende di un altro club, pensa che Filippo meritava un trattamento diverso da quello ricevuto.

