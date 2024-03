Mister Inzaghi si confonde dopo Atletico-Fc Internazionale, la dichiarazione: «Non abbiamo mai perso in Champions…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, si è reso protagonista di una particolare dichiarazione al termine di Atletico Madrid – Internazionale FC di Champions League

Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport al termine di Atletico Madrid – Internazionale FC. Il tecnico ha commentato di non aver mai perso in Champions League nonostante l’immediata sconfitta con gli spagnoli, prendendo così un clamoroso lapsus.

LE DICHIARAZIONI – «Ci è mancato quel gol che ci avrebbe portato ai quarti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, devono essere fieri e orgogliosi. Usciamo dalla manifestazione da imbattuti, abbiamo fatto otto partite e non abbiamo mai perso. Purtroppo è successo di uscire contro un avversario di valore, che ha fatto una buona gara, soprattuto nel secondo tempo. Nei supplementari c’era la sensazione, abbiamo avuto le occasione limpide da sfruttare. Dovevamo sfruttarle meglio ma dobbiamo essere orgogliosi. Ci dispiace per la società e per i nostri meravigliosi tifosi. Questo è il calcio: i rigori sono una lotteria e sono stati più bravi»

L’articolo Inzaghi, il Demone nerazzurro, si confonde dopo Atletico-Internazionale FC: «Non abbiamo mai perso in Champions…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.