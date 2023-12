Mister Inzaghi si affida a Big Markus Thuram e Lautaro: servono i loro gol per la mini fuga

La Thu-La al comando dell’attacco, Simone Inzaghi si affida alla coppia da gol per la mini fuga in classifica sulla Juve

L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfida la Lazio, la cui difesa ha numeri impressionanti in casa. Il tecnico nerazzurro, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, si affiderà alla coppia d’attacco composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez per allungare in classifica sulla Juve, andando in mini fuga a +4.

I biancocelesti hanno subito appena 4 gol in casa: nessuno ha fatto meglio in Serie A. La ThuLa è dunque un crash test, per misurare le ambizioni e la capacità di stare al passo con le grandi coppie d’Europa.

L’articolo Inzaghi si affida a Thuram e Lautaro: servono i loro gol per la mini fuga proviene da Inter News 24.