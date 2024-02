Mister Inzaghi, scricchiola la panchina dell’ex AC Milan? L’idea della Salernitana sull’esonero

Inzaghi, scricchiola la panchina dell’ex Milan? L’idea della Salernitana sull’esonero del tecnico. Fatale la sconfitta con l’Empoli?

Filippo Inzaghi è vicinissimo all’esonero dalla Salernitana. L’ex attaccante del Milan, subentrato lo scorso 10 ottobre a Paulo Sousa sulla panchina del club campano, non è riuscito a dare una svolta al campionato.

La classifica non è affatto migliorata e la squadra è rimasta all’ultimo posto: per lui, su 16 partite, 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Stando a quanto riferisce Sky Sport, sono ore di riflessione per Iervolino, sempre più intenzionato all’esonero dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera contro l’Empoli.

