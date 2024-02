Mister Inzaghi sceglie il profilo basso: la sua richiesta alla squadra

La vittoria sulla Roma e la sconfitta della Juventus hanno portato l’Inter a +7, con una partita ancora da recuperare contro l’Atalanta. Lo scenario migliore possibile per i nerazzurri, che ora sembrano essere lanciati verso lo Scudetto. Inzaghi, però, non vuole lasciarsi andare a facili entusiasmi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, preferisce mantenere il profilo basso per evitare cali di concentrazione. Un atteggiamento che vuole trasmettere anche alla squadra. Ecco perché Inzaghi ha chiesto al gruppo di rimanere concentrato e di pensare solo a quello che c’è ancora da fare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Una volontà trasmessa non solo a parole, ma anche nei fatti. Non a caso, ieri ad Appiano Gentile il focus è stato posto sugli errori commessi nel primo tempo contro la Roma.

L’opinione di Passione Inter

Fin qui Inzaghi, pur non nascondendo le ambizioni dei nerazzurri, ha sempre scelto la via della cautela, ragionando di partita in partita. Abbandonare questo atteggiamento così redditizio proprio non sarebbe saggio. Il distacco in campionato è ora importante, ma i passi falsi vanno evitati a ogni costo, specie con il ritorno della Champions League.