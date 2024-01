Mister Inzaghi ritrova 3 big per Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: saranno di nuovo titolari

Inzaghi ritrova 3 big per Inter Juve: saranno di nuovo titolari dopo aver saltato la partita con la Fiorentina

L’Inter dopo un giorno di riposo ha iniziato oggi a preparare la partita contro la Juve in programma domenica sera a San Siro. Per Inzaghi non mancano le buone notizie, visto che ritrova 3 big che avevano saltato la partita con la Fiorentina.

Sia Barella che Calhanoglu, infatti, rientrano dal turno di squalifica, mentre Dimarco, rimasto in panchina, sarà di nuovo della gara. Tutti e tre, quindi, con ogni probabilità saranno di nuovo titolari.

