Mister Inzaghi re delle partite secche: i numeri non mentono

Sky Sport guarda in casa Inter, chiamata ad affrontare la Lazio nella semifinale di Supercoppa per difendere il titolo: il focus su Inzaghi

Con questa precisa analisi, Sky Sport elogia l’Inter e la straordinaria abilità di Inzaghi negli scontri “da dentro o fuori”.

INZAGHI – Fino alla finale col City, l’Inter di Inzaghi nelle partite secche non aveva mai sbagliato. Poi la sfortunata gara di Istanbul in Champions e in questa stagione l’uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia col Bologna. Tra Supercoppa e Coppa Italia Inzaghi aveva sempre fatto bottino pieno vincendo due Coppa Italia e due Supercoppe. Oggi pomeriggio l’allenamento di avvicinamento alla Lazio. In due anni e mezzo il tecnico ha mostrato la sua abilità nel preparare le sfide a eliminazione diretta, senza contare i vari turni di Champions andata e ritorno.

Inzaghi capace e bravo a dare libertà ai suoi calciatori e a togliere un po’ di pressione quando si arriva a questi appuntamenti. E l’Inter ha sempre risposto alla grande, tanto che Inzaghi è stato soprannominato il re di coppe. Gli ultimi due precedenti non sono favorevoli, anche se col City l’Inter giocò molto bene come ha ripetuto più volte anche Guardiola. Il ruolino di marcia dimostra come sia bravo il tecnico a preparare questo tipo di appuntamenti

