Mister Inzaghi punito per la telefonata in Roma Fc Internazionale? Chinè non ha aperto nessun fascicolo! Ultime

Inzaghi punito dopo la telefonata fatta alla squadra negli spogliatoi in Roma Inter? Chinè non ha aperto nessun fascicolo su di lui

La procura federale della FIGC ha preso una decisione in merito alla telefonata fatta da Simone Inzaghi alla squadra durante l’intervallo di Roma Inter. Il tecnico, essendo squalificato, da regolamento non poteva avere alcun contatto con la propria squadra.

Pubblicità

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, se la Procura ha aperto un fascicolo su Acerbi per il dito medio rivolto ai tifosi giallorossi, non ha invece fatto nulla per quanto riguarda l’allenatore nerazzurro. Si è deciso dunque di non procedere, anche se non è escluso che Chiné possa decidere di sentire Bastoni, il quale per primo ai microfoni del postpartita aveva raccontato di questa telefonata (versione corretta subito dopo dal vice Farris).

Pubblicità

The post Inzaghi punito per la telefonata in Roma Inter? Chinè non ha aperto nessun fascicolo! Ultime appeared first on Juventus News 24.