Mister Inzaghi pre Salernitana-Vecchia Signora Juventina: «Simone mi ha chiesto aiuto per l’Fc Internazionale? Vi dico…» #Intervista

Filippo Inzaghi ha parlato così prima di Salernitana-Juventus, ecco la risposta al possibile aiuto al fratello Simone allenatore dell’Inter

Non ha dubbi Filippo Inzaghi, la Salernitana non giocherà contro la Juventus per aiutare l’Inter, bensì pensando solo al proprio campionato. Ecco le parole del fratello di Simone, Filippo, a DAZN prima del match.

AIUTARE SIMONE? – «Con Simone non ci siamo sentiti, io penso alla Salernitana che è la cosa più importante. Per noi è un periodo positivo, veniamo da una grande partita a Verona. La partita di Verona e quella con il Milan ci devono dare la carica per la gara di oggi».

