Mister Inzaghi non lascia nulla al caso verso Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: «Sogna una notte perfetta da Champions»

Inzaghi non lascia nulla al caso verso Inter Juve: «Sogna una notte perfetta da Champions». Il retroscena sull’allenatore

Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso verso Inter Juve e per questo farà svolgere alla squadra l’allenamento della vigilia sul campo di San Siro. Il motivo? Vuole testarlo, visto che è stato rizollato di recente.

A riferirlo è Matteo Barzaghi a Sky Sport 24 il quale ha svelato che Inzaghi sogna di vivere una notte perfetta, come quelle vissute in Champions League lo scorso anno o quelle nei big match di questa stagione.

The post Inzaghi non lascia nulla al caso verso Inter Juve: «Sogna una notte perfetta da Champions» appeared first on Juventus News 24.