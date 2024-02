Mister Inzaghi minaccia il record di Conte: l’Fc Internazionale vuole riscrivere le statistiche della Serie A. Rivelazione

11:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Simone Inzaghi vuole continuare a battere record con l’Inter e punta quello della Juve di Conte dei 102 punti

Simone Inzaghi vuole entrare nella storia dell’Inter, ma anche in quella della Serie A. I nerazzurri hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva contro l’Atalanta e, secondo la Gazzetta dello Sport, vogliono ora stabilire un primato con questo rullino di marcia.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il tecnico ha infatti la possibilità di arrivare fino a 105 punti, battendo così il record di 102 in A fatto registrare dalla Juve di Antonio Conte nel 2013-2014, dieci anni fa. Un dato che, secondo il giornale, Inzaghi vuole riscrivere entro questa annata.

Pubblicità

The post Inzaghi minaccia il record di Conte: l’Inter vuole riscrivere le statistiche della Serie A. Rivelazione appeared first on Juventus News 24.