Mister Inzaghi lo scarta? Futuro in bilico: la SCELTA dell’Fc Internazionale

Domani l’Inter scenderà all’Olimpico per disputare la super sfida contro la Roma. I nerazzurri proveranno ad allungare il proprio vantaggio sulle avversarie, anche se il vantaggio è già consistente. Intanto la dirigenza ha preso la decisione sul riscatto di un nerazzurro.

Sono giorni importanti in casa Inter. I nerazzurri sono reduci da un periodo piuttosto importante, in cui è arrivato il successo stagionale, ovvero la Supercoppa, ma anche la prima fuga in campionato. La squadra di Inzaghi proverà ad aumentare il distacco a partire dalla sfida di domani contro la Roma.

I dirigenti nerazzurri intanto sono al lavoro per chiarire le posizioni di alcuni nerazzurri che attualmente sono in prestito, e di cui andrà discusso il riscatto. Per uno di loro, Marotta e Ausilio hanno già preso la loro decisione in vista della prossima stagione.

Inter, è arrivata la decisione sul riscatto di un nerazzurro

Dopo il successo nel Derby d’Italia contro la Juventus, in casa Inter l’umore è balzato letteralmente alle stelle. I nerazzurri stanno compiendo una stagione strabiliante, che è testimoniata anche dai numeri pazzeschi della squadra di Inzaghi. Proprio il tecnico nerazzurro ha svolto un lavoro egregio con i giocatori a disposizione, che per la maggior parte sono gli stessi della stagione precedente, eccetto per qualche innesto.

Alcuni di loro sono risultati fondamentali nell’undici titolare di Simone Inzaghi, come Marcus Thuram o Benjamin Pavard. Altri invece sono stati relegati principalmente alla panchina, con il loro impiego ridotto solo a casi di estrema urgenza. Tra questi c’è sicuramente Davy Klaassen, arrivato dall’Ajax nella sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista olandese è arrivato in nerazzurro con il ruolo di riserva, ma non ci si aspettava che il minutaggio fosse così basso per l’ex Ajax. Difatti Klaassen è finito fin da subito in fondo alle gerarchie del centrocampo dell’Inter, non avendo praticamente mai le giuste chance per incidere.

Come per altri nerazzurri in prestito, la dirigenza dovrà prendere la sua decisione in vista della prossima stagione. Alcuni riscatti sono praticamente delle formalità ormai, come quelli di Frattesi e Arnautovic. Invece per altri ci sono diversi dubbi, è tra questi c’è ovviamente anche Klaassen. Il centrocampista olandese continua a non trovare spazio con Inzaghi, complice anche un centrocampo praticamente intoccabile. Come riporta Calciomercato.com, l’Inter è ormai propensa nel non riscattare Klaassen. Il centrocampista olandese dunque saluterà l’Inter al termine della stagione, anche perché Marotta ha ormai pianificato l’ingaggio a parametro zero di Piotr Zielinski da diverso tempo.

Inzaghi lo scarta? Futuro in bilico: la decisione dell’Inter

