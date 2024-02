Mister Inzaghi lo ha detto di proposito! Pronunciata ieri quella frase: messaggio chiaro alla squadra prima di Fc Internazionale-Atletico

Pubblicità

Simone Inzaghi suona la carica prima di Inter-Atletico Madrid, così l’allenatore ha parlato ai suoi per la Champions League

Inter-Atletico Madrid è alle porte e Simone Inzaghi carica i suoi. Il Corriere dello Sport ha provato a ricostruire quello che potrebbe essere stato il discorso dell’allenatore alla sua squadra. Così dovrebbe aver parlato a grandi linee il tecnico.

INZAGHI – «Solo venti giorni fa, eravamo a -1 in classifica, mentre adesso siamo a +9. È la dimostrazione di quanto possano cambiare le prospettive, anche in tempi ristretti. Dobbiamo rimanere concentrati, anche quando dormiamo, non guardando a date lontane ma alla gara che viene. Pensiamo partita dopo partita sperando di avere meno infortuni possibile».

L’articolo Inzaghi lo ha detto di proposito! Pronunciata ieri quella frase: messaggio chiaro alla squadra prima di Inter-Atletico proviene da Inter News 24.