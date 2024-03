Mister Inzaghi in Premier? De Fanti, la dichiarazione: «Non vedo per lui soluzioni diverse dall’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Il tecnico dell’Internazionale FC Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, è seguito con interesse anche dalla Premier League: ne ha parlato Roberto De Fanti, dicendo la sua

Nell’intervista rilasciata a TMW, Roberto De Fanti parla così di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, , tecnico dell’Internazionale FC seguito con interesse anche da diversi club in Premier League.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

INZAGHI – «Non sono molto chiacchierati gli allenatori italiani, l’Europeo forse è stato un po’ lo specchietto per le allodole. Hanno grandissima stima di noi, c’è Roberto De Zerbi, ma non vedo per Inzaghi, il Demone nerazzurro, soluzioni diverse dall’Internazionale FC»

Pubblicità

L’articolo Inzaghi, il Demone nerazzurro, in Premier? De Fanti: «Non vedo per lui soluzioni diverse dall’Internazionale FC» ha come fonte da Internazionale FC News 24.