Mister Inzaghi in emergenza, svelati i tempi di recupero di DD Dumfries e de Vrij

Non giungono solo buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter, che prima del previsto ritroverà Benjamin Pavard in gruppo, non potrà fare affidamento per qualche settimana su Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

Usciti per infortunio nell’ultimo match di campionato giocato al Maradona e vinto contro il Napoli, i due olandesi hanno accusato due problemi muscolari: risentimento risentimento agli adduttori della coscia sinistra per il difensore centrale, risentimento ai flessori della coscia sinistra per l’esterno destro. Entrambi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbero rientrare il 29 dicembre per la sfida di campionato contro il Genoa.

L’opinione di Passione Inter

Con il ritorno di Pavard, Inzaghi potrà coprire le due pesanti assenze del reparto arretrato da qui a fine 2023. La crescita di condizione di Cuadrado e Bastoni, anche loro al rientro da due infortuni, sarà fondamentale in questo periodo di emergenza. Così come le risposte che Bisseck e Carlos Augusto daranno nel caso in cui dovessero essere impiegati dal primo minuto nelle prossime gare.