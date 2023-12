Mister Inzaghi in conferenza: «Ottima gara. De Vrij e Denzel Dumfries? Ecco come stanno»

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter al Maradona contro il Napoli

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inter al Maradona contro il Napoli:

BILANCIO – «Ottima gara, bravi i ragazzi fino alla fine. All’inizio il Napoli ci ha messo in difficoltà. Sono soddisfatto della prestazione contro un’ottima squadra che è campione d’Italia non a caso. Infortuni? De Vrij aveva giocato anche con la nazionale ed era attenzionato. Su Dumfries dobbiamo capire se è una fitta o un crampo. Sono cose che accadono con i tanti impegni. Dobbiamo vedere di recuperare Bastoni e Pavard, in quel reparto abbiamo difficoltà».

SCUDETTO – «Napoli in corsa? Assolutamente sì, sappiamo che il percorso è lungo e pieno di insidie. Tutte le squadre hanno fatto punti, dobbiamo guardare le prossime gare, è una vittoria importante. Siamo contenti, vincere qui a Napoli non è semplice. Grande pubblico, ottimi giocatori, giusto festeggiare con i nostri tifosi a fine gara. Proteste Napoli? Non ho rivisto nulla, ho chiesto il motivo delle proteste ai miei sul primo gol e hanno detto che hanno visto bene in campo. Riguarderò le immagini. Devo fare i complimenti al Napoli per quanto fatto anche quest’anno, gli auguro di fare un bel cammino in Champions e poi ognuno andrà per la sua strada»

L’articolo Inzaghi in conferenza: «Ottima gara. De Vrij e Dumfries? Ecco come stanno» proviene da Inter News 24.