Mister Inzaghi, il piano B sugli esterni: ecco chi ha pensato di adattare come quinto di centrocampo

Inzaghi, il piano B sugli esterni: ecco chi ha pensato di adattare come quinto di centrocampo viste le varie assenze per infortunio

L’emergenza infortuni, soprattutto sugli esterni di centrocampo, ha portato Simone Inzaghi ad interrogarsi sulle alternative e sul piano B. In Inter Lecce di ieri sera, infatti, il tecnico non poteva contare su Dumfries e Cuadrado – per la corsia destra – e su Dimarco – per la corsia mancina. Le scelte di formazione sono state dunque obbligate: ovvero Darmian e Carlos Augusto. Ma i loro sostituti?

A parlarne è stato proprio Inzaghi, nell’intervista postpartita ai microfoni di Sky Sport: «Poi mi sarei inventato qualcosa, Frattesi a destra, Mkhitaryan a sinistra» – ha rivelato. Sarebbero stati dunque questi due i calciatori adattati come esterni in caso di emergenza totale. Nel corso della partita di ieri, invece, ad agire come quinto a destra è stato anche Benjamin Pavard, entrato all’84’ proprio al posto di Carlos Augusto.

