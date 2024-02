Mister Inzaghi, il indiscrezione: ha comunicato una parola d’ordine alla squadra

Pubblicità

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi viaggia spedita verso il primo scudetto: cosa ha comunicato il tecnico alla squadra dopo Roma

Come rivelato da Sport Mediaset, Inzaghi ha parlato così alla squadra dopo Roma–Inter.

PAROLA D’ORDINE – «Tre partite separano l’Inter dalla fine del mese. Sono importantissime per dare i contorni di un vantaggio già consistente e che potrebbe addirittura arrivare ai limiti dell’incolmabile. La parola d’ordine tramandata da Inzaghi è ‘non amministrare’: meglio per ora tenere il piede sull’acceleratore, affrontando la Champions con quella consapevolezza di forza acquisita con un peso mentale più leggero. Venerdì la Salernitana, poi l’Atletico a San Siro per dare un’impronta agli ottavi, poi Lecce e Atalanta sempre al Meazza».

