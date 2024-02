Mister Inzaghi, il caso Dimarco è emblematico: cosa ha fatto il tecnico

Inzaghi ha varato un nuovo modo di impiegare gli esterni: la cura Dimarco è emblematica e apre nuovi scenari

Repubblica si è soffermato sulla grande intuizione di Simone Inzaghi di sfruttare Dimarco e gli esterni dell’Inter:

LA SVOLTA – «Inzaghi ha inventato un nuovo tipo di calciatore, un prototipo: il calciatore a due terzi, da un’ora e basta, ma che ora quell’ora. Le cinque sostituzioni hanno cambiato il calcio e, all’interno di questa novità, ci sono varie sfumature di comportamento degli allenatori, inclusi i due che stanno dominando il campionato: l’interista toglie sempre gli esterni e Allegri le punte, ma è il caso Dimarco quello da studiare, perché rivoluzionario.

CURA DIMARCO – «Nell’annata scorsa ha fatto per intero appena 4 partite su 50, in questa è a 2 su 25: precisione matematica. Negli ultimi due campionati è stato sostituito 38 volte: non un record, ma chi lo precede (Pereira del Fulham e Sancet dell’Athletic Bilbao sono a 41, Grifo del Friburgo a 39) è trequartista o ala, cioè quel tipo di giocatore che in genere gli allenatori tolgono nel finale, mettendo una punta se bisogna segnare o un centrocampista se occorre preservare. Hanno comunque un impiego medio superiore ai 75’, e non esiste nulla di analogo all’ora pura di Dimarco. Un prototipo, l’invenzione di Inzaghi, da brevettare».

