Mister Inzaghi guarda Mister Max Allegri. La rivelazione: «La sua Fc Internazionale ha “rubato” una cosa alla Signora Juve»

Inzaghi guarda al lavoro di Allegri: rivelazione sull’Inter capolista e grande rivale di una Juve che punta a riprenderla

Assomigliare alla Juve per battere la Juve. Questa, secondo la Gazzetta dello Sport, è l’ultima idea di Simone Inzaghi, che sa bene che nel girone di ritorno, specialmente con le coppe europee di mezzo, poche saranno le occasioni per vincere le partite con ampio margine.

Ecco perchè il tecnico è rimasto comunque soddisfatto dell’1-0 nello scontro diretto. La capacità di saper soffrire e portare comunque a casa il risultato, figlia dell’allegrismo più totale, è una qualità che al tecnico piace e non poco.

