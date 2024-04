Mister Inzaghi esulta dopo l’Udinese, la dichiarazione ufficiale: «Vittoria che volevamo a tutti i costi. Il #Milan AC lotta per il secondo posto e quindi…» #Intervista #News #Ultimora

00:45,9 Apr 2024, MILANELLO.

Inzaghi esulta dopo l’Udinese: «Vittoria che volevamo a tutti i costi. Il Diavolo Rossonero lotta per il secondo posto e quindi…». Le parole dell’Mister Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi a DAZN, dopo il triplice fischio del match tra Udinese e Inter analizzando la possibilità di vincere lo scudetto contro il Diavolo Rossonero. VITTORIA – «E’ una vittoria che volevamo a […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Inzaghi esulta dopo l’Udinese: «Vittoria che volevamo a tutti i costi. Il Diavolo Rossonero lotta per il secondo posto e quindi…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.