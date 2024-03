Mister Inzaghi e Mr Ace patteggiano con la FIGC! Solo una multa dopo gli episodi di A.S. Roma-Fc Internazionale

14:45, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inzaghi e Acerbi patteggiano con la FIGC! Solo una multa dopo gli episodi di A.S. Roma-Inter, tutti i #particolari della situazione

Simone Inzaghi e Francesco Acerbi patteggiano una multa con la FIGC, rispettivamente per la telefonata alla squadra da squalificato e per il gesto volgare ai #fans avversari.

È arrivata la decisione dopo i due discussi episodi di A.S. Roma–Inter. Nessuna squalifica per i due.

