Mister Inzaghi e la pazza, pazza idea sull’attacco: niente mercato, sarà adattato lui

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta seriamente valutando la prospettiva di adattare un giocatore nerazzurro nel ruolo offensivo

Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Ausilio ha sottolineato che l’attuale gruppo di attaccanti dell’Inter rimarrà invariato per l’intera stagione.

Pur avendo a disposizione alternative di qualità come Alexis Sanchez e Marko Arnautovic per supportare i titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram, emerge ora l’interessante prospettiva di Henrikh Mkhitaryan come quinta opzione offensiva.

Con un passato in ruoli più avanzati, Mkhitaryan ha gradualmente adattato la sua posizione nel corso degli anni. Resta da vedere se Simone Inzaghi terrà in considerazione questa proposta per il futuro. In alternativa, in caso di necessità, potrebbero essere adattati anche Hakan Calhanoglu e Stefano Sensi.

