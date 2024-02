Mister Inzaghi durissimo all’intervallo, una furia al telefono: «Cosa stanno facendo?! Digli che…» #Intervista

Pubblicità

Inzaghi durissimo all’intervallo, una furia al telefono: «Cosa stanno facendo?! Digli che…». Le parole utilizzate dal tecnico

Tuttosport questa mattina svela le esatte parole con cui Simone Inzaghi, tramite telefono, ha apostrofato la sua Inter nell’intervallo della gara con la Roma

LA RICOSTRUZIONE – ‘… Resta il disappunto di Inzaghi – confinato in uno skybox in tribuna stampa causa squalifica – perché la squadra non stava facendo nulla di quanto preparato. Prova provata le sue urla al telefono (dove probabilmente c’era Farris) sentite da molti mentre macinava metri evidentemente aggrovigliato nelle tensioni: «Digli che si devono svegliare, che cosa stanno facendo? Abbiamo regalato due gol», ringhiava al telefono Simone».

