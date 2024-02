Mister Inzaghi confessa su Mkhitaryan: «Erano tre anni che…» #Intervista

Pubblicità

Inzaghi ha confessato una curiosa statistica all’amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, Massimo Oddo

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha fatto una simpatica confessione all’amico Massimo Oddo. È proprio l’ex terzino destro a svelare questo retroscena alla Gazzetta dello Sport.

MKHITARYAN – «Lo prendo in giro perché sostituisce sempre un giocatore ammonito. Anche se ora ha la fortuna di avere calciatori di valore quasi simile, quindi se deve inserirne uno ha più senso togliere quello che con un altro cartellino lascerebbe la squadra in dieci. Contro la Juventus non l’ha fatto e lunedì infatti mi ha detto “Erano tre anni che non tenevo in campo fino al 90′ uno ammonito…”».

L’articolo Inzaghi confessa su Mkhitaryan: «Erano tre anni che…» proviene da Inter News 24.