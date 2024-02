Mister Inzaghi coccola Arna e Sanchez: ecco cosa ha detto prima dell’Atletico

Pubblicità

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dei suoi attaccanti di scorta Arnautovic e Sanchez: le parole in conferenza

Nella conferenza stampa pre Inter Atletico Madrid, Simone Inzaghi ha parlato anche dei suoi due attaccanti di scorta Arnautovic e Sanchez:

LE PAROLE – «L’ho detto venerdì dopo la Salernitana. Thuram e Lautaro stanno giocando di più ma sono contento di loro come di Arnautovic e Sanchez. Fanno un ottimo lavoro, si allenano bene e sono propositivi. Quando vengono chiamati in causa ci danno una mano. Arnautovic ha giocato da titolare con Lecce e Genoa, Sanchez ha fatto un gol fondamentale col Salisburgo. Devono continuare così, giocando ogni tre giorni avranno ancora più spazio. Sono stati preziosissimi, anche se non sono spiccati agli occhi della gente come Lautaro e Thuram ma hanno fatto sei mesi ottimi».

