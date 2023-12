Mister Inzaghi annuncia il RITORNO di Pavard. C’è la data

Durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Real Sociedad alla quale ha partecipato con Matteo Darmian, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha anche risposto a chi gli chiedeva la data del ritorno di Benjamin Pavard, ritornando sullo scherzo fatto al francese dal connazionale Thuram dopo Inter-Udinese.

“Sabato ha superato il test, per cui penso che possa recuperare per la prossima partita“. L’ex Bayern, quindi, con tutta probabilità sarà a disposizione del tecnico per Lazio-Inter di domenica 17 dicembre, accomodandosi – com’è ovvio che sia – inizialmente in panchina, ma questa volta non in borghese.