Mister Inzaghi a Sport Mediaset: «Voglio vedere sorrisi, siamo agli ottavi»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato a margine del pareggio a reti bianche con la Real Sociedad in Champions League

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il triplice fischio del match di Champions League tra la sua Inter e la Real Sociedad.

PARTITA- «Abbiamo fatto un’ottima gara, contro un’avversaria di assoluto valore. Volevamo arrivare primi ma ci sono sempre gli avversari di fronte. Non abbiamo concesso nulla, praticamente, e abbiamo avuto due occasioni nitide nel primo tempo e altre due con Lautaro Martinez. In una è stato fischiato fuorigioco ma sarebbe stato rivisto. Sono contento, non abbiamo mai perso le distanze rispetto all’andata e abbiamo coperto bene il campo. Dovevamo sfruttare meglio le azioni avute»

SECONDO POSTO E SORTEGGIO- «Assolutamente no, non voglio vedere musi lunghi ma sorrisi. Ci qualifichiamo per il terzo anno consecutivo, volevamo ottenere una vittoria davanti ai nostri tifosi ma non ci siamo riusciti ma dobbiamo essere soddisfatti. Però dall’Inter ci si aspettava qualcosa in più, occasioni vere da gol non ce ne sono state.

“Insomma, la rivedrò… Le occasioni più nitide sono state le nostre»

VALUTAZIONI TURNOVER- «Sono scelte che si fanno, siamo a dicembre e dobbiamo arrivare a giugno. Lautaro e Barella sono importantissimi e dovevano tirare il fiato, ci hanno aiutato negli ultimi 35 minuti»

