Mister Inzaghi a NEWS: «L’1 a 0 ci sta stretto, contento per Arna. Ecco come sta Big Markus Thuram» #Intervista

Pubblicità

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria ottenuta sull’Atletico Madrid in Champions League ha parlato così

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter Atletico Madrid, Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria.

Pubblicità

Pubblicità

SODDISFAZIONE – «Grande soddisfazione. I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo giocato contro una squadra fisica e tecnica, non era facile superarla. Sappiamo che è l’andata, ci aspetterà il ritorno a Madrid importante. C’è rammarico perché per quanto fatto avremmo meritato qualcosa in più»

Pubblicità

SU THURAM E ARNAUTOVIC – «E’ entrato molto bene, lo avevo detto ieri in conferenza che gli attaccanti mi stanno soddisfacendo per come entrano. Sono contento per Marko che ha trovato il gol, lo avrebbe meritato prima. Anche Sanchez è entrato con lo spirito giusto. Thuram ha sentito tirare l’adduttore in uno scatto, quindi lo abbiamo tolto. Farà degli esami, speriamo di non perderlo per tanto tempo».

SIMILITUDINI CON LA GARA COL PORTO – «Per quello creato sì, devo essere sincero che pensando all’anno scorso il Porto è quella che ci ha creato più problemi rispetto a Benfica e Milan. Tutte le squadre quando arrivano agli Ottavi sono difficili da battere».

CENTROCAMPO IN SOFFERENZA – «Avevamo un avversario di valore contro, penso che l’Inter abbia fatto un’ottima gara. L’avversario quando aveva la palla non era semplice toglierla. Tecnicamente abbiamo sbagliato più del solito nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo mosso più la palla. L’1 a 0 sta un po’ stretto».

0 TIRI IN PORTA DELL’ATLETICO – «I difensori hanno lavorato molto bene, si sono sacrificati. I cambi ci hanno aiutato perché i primi minuti del secondo tempo non eravamo i soliti. Ci siamo rialzati e abbiamo creato tante occasioni. Non ci sono state parate di Sommer, ma qualche occasione sì come quelle di Lino e Morata, dove probabilmente potevamo fare meglio».

L’articolo Inzaghi a Sky: «L’1 a 0 ci sta stretto, contento per Arnautovic. Ecco come sta Thuram» proviene da Inter News 24.