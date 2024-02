Mister Inzaghi a NEWS: «Il percorso è ancora lungo, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Sullo Seconda Stella…» #Intervista

Pubblicità

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato la vittoria ottenuta stasera contro la Salernitana in campionato

Al termine di Inter Salernitana, Simone Inzaghi ha analizzato così la vittoria ai microfoni di Sky Sport.

APPROCCIO – «Son stati bravissimi, abbiamo fatto una partita seria. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre, dovevamo approcciare bene la gara. Il percorso è ancora lungo».

RISCHIO ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO IN VISTA ATLETICO? – «Ero abbastanza sereno, la squadra aveva recuperato bene dopo Roma. Ho fatto 3 cambi rispetto a sabato ma avrei potuto farne anche di più. Mi sembravano concentrati e sapevano l’importanza della partita».

MESSAGGIO AL CAMPIONATO – «La sicurezza nel calcio non ci deve essere mai, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Sarà un percorso lunghissimo. Siamo nel calcio da tantissimo tempo e sappiamo che abbiamo tanta strada davanti a noi»

GIOCO SULLE CORSIE – «Ci stanno aiutando tanto i nostri braccetti. La squadra ha acquisito tantissima maturità, abbiamo un ottima occupazione del campo e riusciamo quasi sempre a rimanere in equilibrio. Siamo contenti di questa partita che era molto importante alla vigilia della Champions».

OBIETTIVO SCUDETTO O CHAMPIONS? – «Stiamo guardando la partita successiva. Già dagli ultimi 3 mesi dello scorso anno facciamo così. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo in tutte le competizioni. Dobbiamo continuare in questo modo sapendo che ci sono due squadre pronte che non hanno mollato e che hanno avuto un ottimo rendimento, non ci molleranno fino alla fine. Siamo arrivati al 16 febbraio giocando ogni 4-5 giorni, ma adesso cambierà perché il finale di febbraio sarà molto impegnativo».

SULLA CHAMPIONS E L’ATLETICO MADRID – «Grandissima squadra e grandissimo allenatore, che tra l’altro è un amico. Non perdeva in casa da 25 partite, tra coppa e Liga da 20. Le ultime 2 partite ha fatto 30 tiri senza segnare, risultati che non rispecchiano il gioco. Una squadra esperta con tanta qualità. Avversario difficile che affronteremo nel migliore dei modi. Abbiamo 4 giorni per prepararla»

COME STA FRATTESI? – «E’ recuperato, ieri ha fatto la prima seduta in gruppo e l’ha fatta bene. Stasera ho pensato che probabilmente per lui era meglio non giocare, lui ha anticipato i tempi per oggi. E’ pienamente recuperato per martedì».

L’articolo Inzaghi a Sky: «Il percorso è ancora lungo, dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. Sullo scudetto…» proviene da Inter News 24.